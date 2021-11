Il sogno Vlahovic si allontana: il serbo potrebbe andare all’estero

Dusan Vlahovic è uno dei profili più apprezzati da Maldini per quanto riguarda il ruolo di prima punta, ma il futuro dell'attaccante potrebbe non essere in Italia.

Redazione Il Milanista

Per quanto riguarda il fronte mercato, il Milan è sempre attento all'evolversi di qualsiasi situazione. Il direttore sportivo rossonero Paolo Maldini è alla continua ricerca del profilo giusto ad un prezzo accessibile per ringiovanire ma allo stesso tempo non indebolire il reparto offensivo.

Il profilo di Vlahovic piace eccome

Paolo Maldini si sta guardando attorno e il profilo di Dusan Vlahovic non può che piacere. Il giovane attaccante serbo classe 2000 di proprietà della Fiorentina è forse il secondo miglior millennial dopo l'extraterrestre Haaland. Vlahovic rappresenta uno dei migliori profili di punta centrale in Italia. La sua tecnica unita ad una velocità non indifferente e alla sua stazza fisica fanno di lui un prezzo pregiato che la Fiorentina non ha saputo tenersi stretto. Il contratto del giovane centravanti è in scadenza il 30 giugno 2023 ma è molto probabile che alla fine di questa stagione Dusan Vlahovic saluti Firenze per accasarsi altrove. E' infatti risaputo ormai che non è stato trovato nessun accordo tra le parti per il prolungamento del contratto del giovane ragazzo il quale ha esplicitato più volte alla società gigliata il suo volere, ovvero quello di partire.

Il suo futuro potrebbe essere all'estero

Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe però essere all'estero. In Italia sono infatti pochissime le squadre che avrebbero la possibilità di soddisfare la richiesta economica della società viola. Forse solo la società bianconera e quella nerazzurra potrebbero arrivare a determinate cifre ma la situazione societaria di entrambe le compagini fa presagire che non verranno fatte spese folli.

Il Tottenham pensa al giovane attaccante della Fiorentina

Chi invece potrebbe permettersi di arrivare a Dusan Vlahovic è il Tottenham. La società inglese che ha appena ingaggiato Antonio Conte come nuovo tecnico è pronta a tornare con forza sul mercato per dare i giusti rinforzi allo stesso Conte. Probabile dunque che venga fatto un tentativo.