Conte: “Obiettivo è scongiurare un nuovo lockdown”

MILANO – Durante il question time di oggi alla Camera è intervenuto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il quale ha analizzato le nuove misure restrittive contenute nel nuovo DPCM: “Siamo consapevoli che sono misure severe, ma sono necessarie a contenere i contagi. Diversamente la curva epidemiologica è destinata a sfuggirci completamente di mano. L’esperienza ci insegna che preservando la salute pubblica proteggiamo meglio il tessuto economico e produttivo del Paese. L’obiettivo è scongiurare un nuovo lockdown, che danneggerebbe in misura ancora maggiore l’economia del Paese. Il governo nella giornata di sabato ha inviato una bozza del Dpcm al Cts sollecitando un parere sul merito e il Cts, dopo ampia analisi, ha condiviso i provvedimenti inseriti nel testo. Allo stato, secondo lo studio del Cts in Italia, abbiamo uno scenario di tipo 3. Lo studio prevede possibilità di interruzione di alcune attività particolarmente a rischio, anche su base oraria, possibilità di lezioni scaglionate per la scuola, incremento dello smart working per decongestionare i trasporti. A tali misure si è attenuto il governo nell’adozione del Dpcm“.