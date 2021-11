Conte: “Scudetto? Sarà corsa a tre con i nerazzurri”

Il nuovo allenatore del Tottenham Antonio Conte ha parlato della lotta Scudetto in Italia e del Milan di Pioli.

Antonio Conte ha parlato alla Gazzetta dello Sport e ha detto: “Scudetto? Al momento sembra una corsa a tre insieme ai nerazzurri. Ma ora sono impegnato a pensare a chi lotta al vertice in Premier. Il campionato inglese ti migliora: vale per i calciatori, ma anche per gli allenatori. Ed in generale è l’ambiente intorno, lo spettacolo in campo, il rispetto per i protagonisti, la maniera di vivere la partita come un grande evento sportivo che è diversa rispetto all’Italia. Qui si respirano meno veleni e polemiche”.