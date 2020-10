Conte: “E’ davvero il momento di essere uniti”

MILANO – Durante un’informativa urgente, in merito al DPCM del 24 ottobre, il premier Giuseppe Conte ha parlato a Montecitorio:

“È stato necessario adottare nuove misure con urgenza, perché la diffusione del virus è subdola e repentina. Non abbiamo mai affermato di essere fuori pericolo e da una costante condizione di necessaria allerta. I dati indicano una curva epidemiologica in rapida crescita, con diffusione del virus su tutto il territorio. L’indice Rt ha raggiunto la soglia critica di 1,5 e il numero dei nuovi positivi è aumentato in maniera preoccupante. Risulta difficile per gli operatori tracciare in modo completo le catene di trasmissione e il quadro attuale sta determinando una pressione severa sul servizio sanitario. Il Governo ha predisposto adeguati strumenti di intervento a supporto delle categorie più colpite dalle misure restrittive, proseguendo sulla strada del sostegno e del ristoro, per evitare che la crisi sanitaria si trasformasse repentinamente in crisi economica e sociale, acuendo squilibri preesistenti e generando nuove diseguaglianze. Rivendico questa come una decisa, qualificante scelta di politica economica e sociale. Ora è davvero il momento di restare uniti”.