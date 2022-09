Verso Empoli-Milan, conosciamo meglio gli avversari dei rossoneri

Domani sera al Castellani il Milan affronterà l’Empoli per l’ottava giornata di Serie A. Le squadre tornano finalmente in campo dopo la pausa per le Nazionali. I rossoneri sono vogliosi di tornare subito alla vittoria, dopo l’ultima sconfitta contro i partenopei. I Diavoli infatti sono consapevoli di dover ridurre subito la distanza con le dirette rivali per lo scudetto, che si trovano al primo posto in classifica con tre punti in più. In attesa della sfida delle 20:45, conosciamo meglio gli avversari dei rossoneri.