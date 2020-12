Confermato l’incontro tra il Milan e l’agente di Calhanoglu

MILANO – Il Milan domani incontrerà l’agente di Hakan Calhanoglu con la speranza di gettare le basi per il nuovo contratto del turco. Eppure nelle ultime ore l’incontro sembrava essere saltato a causa del lockdown imposto dalla Cancelliera tedesca Angela Merkel, ma dopo essersi informato l’agente ha avuto la conferma di potersi muovere per ragioni di lavoro. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<