Pioli in conferenza: “Dobbiamo essere i più bravi da qui alla fine”

Domani alle 18:45 è in programma lo scontro tra il Milan e i bianconeri. Segui live la conferenza stampa di mister Pioli.

È tutto pronto per l’anticipo di domani pomeriggio del Milan. La squadra rossonera aprirà la 27esima giornata di Serie A affrontando in casa l’Udinese. Stefano Pioli parlerà a breve nella consueta conferenza stampa. Qui su ilMilanista.it potrete seguire il live testuale:

Sulla condizione del Milan: “Stiamo bene, però veniamo da una partita in cui abbiamo commesso troppi errori. Abbiamo lavorato su di essi, mi aspetto quindi dei miglioramenti. A Salerno l’approccio è stato quello giusto, poi c’è stata troppa frenesia”.

Confronto tra oggi e il Milan dello scorso anno: "Noi stiamo bene. Arriviamo da una prestazione con qualche errore, domani ci aspettiamo una prestazione più solida".

Sui giocatori in scadenza: "Sono problemi della società. Io non alleno giocatori in scadenza, ma ragazzi seri, professionisti e sempre sul pezzo. Vedremo poi cosa succederà".

Su cosa bisogna migliorare: "Siamo stati poco lucidi a Salerno dopo il vantaggio. Dovevamo gestire meglio la gara. Mi aspetto dei passi in avanti".

Sulla vetta della classifica: "Era dal 2003 che non accadeva che le big non vincessero. La verità è che le partite sono sempre molto equilibrate e molto difficili. Ci vuole sempre molta qualità per vincerle".

Obiettivi: "Il nostro obiettivo è di migliorare il punteggio dell'anno scorso. Se lo miglioreremo di tanto, magari vinceremo lo scudetto. Abbiamo costruito una squadra solida, siamo competitivi, ora dobbiamo abbellire la nostra casa con i dettagli ed essere il più bravi possibili da qui alla fine".

Se c'è qualche giocatore stanco: "No, scelgo perché ho tante alternative di qualità. Stiamo pensando solo alla partita di domani. Mancano 13 partite: ognuna ha un peso specifico importante. Testa all'Udinese, che è squadra tosta, intensa e che ha qualità davanti. È un avversario difficile da superare".

Sulla preparazione in settimana: "Prima di ogni partita sono sempre preoccupato, perché tu puoi prepararla al meglio, ma ci sono situazioni che non puoi controllare. Ho visto una squadra concentrata questa settimana".

Sull'Udinese: "E' una squadra compatta, non sarà facile trovare spazi. Dovremo essere bravi a muovere la palla. Loro ripartono bene, quindi servirà una squadra attenta e lucida. Dobbiamo sbagliare il meno possibile".

Su Rebic: "Mi aspetto tanto perché è un giocatore di qualità. La sua condizione sta migliorando. Ora abbiamo tre attaccanti a disposizione, cioè Rebic, Leao e Giroud. Due giocheranno sempre".

Sul rinnovo di Ibra: "Innanzitutto è piùimportante cosa pensa Zlatan. Per come lo conosco, credo che voglia continuare. Le sue condizioni stanno migliorando, forse più lentamente di quello che pensavamo, ma sta meglio".

Sul Milan: "La prossima settimana abbiamo scontri difficili, quindi i punti pesano molto. Qui mi sono sempre sentito protetto e apprezzato. Mi sento a mio agio e questo mi permette di lavorare al meglio".

Su Saelemaekers: "Vedremo domani se sarà titolare. E' un giocatore vivace, deve essere più preciso in alcune giocate. Ma ha le qualità per essere più efficace in certe situazioni".