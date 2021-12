Milan-Napoli, Spalletti: “Il Milan ha fatto vedere qualità assurde”

L’allenatore dei partenopei ha preso la parola durante la conferenza stampa, in vista del big match contro il Milan.

Redazione Il Milanista

Domani sera andrà in scena una gara che si prospetta infuocata. A scendere sul campo di San Siro saranno Milan e Napoli, per la sfida valevole per la 18esima giornata di Serie A. Entrambe le formazioni sono chiamate a vincere, per non staccarsi troppo dalla vetta della classifica. Al primo posto infatti ci sono i nerazzurri con ben 43 punti, seguiti dai rossoneri in seconda classifica (con 39 punti) e dai partenopei in quarta classifica (con 36 punti). Le due squadre si sfideranno in uno scontro diretto, che sarà sicuramente decisivo per la classifica finale.

Oggi Spalletti ha parlato nella conferenza stampa, in vista del match di domani sera. L’allenatore degli azzurri ha annunciato quali sono i giocatori che non partiranno per Milano: “Mario Rui non è convocato, Fabian Ruiz non è convocato, Insigne non è convocato. Osimhen e Koulibaly neanche ci sono. Ghoulam? Vedremo chi gioca a sinistra, decido io...".

Sul Milan: ”Ha tenuto un grande passo in questo lungo tragitto con Pioli. Il Milan ha fatto vedere qualità assolute. Ha campioni a disposizione, ma non mi piace andare a giocare contro squadre che hanno momenti di difficoltà, io voglio andare a giocare contro squadre forti. Sono convinto di avere una squadra in grado di affrontare le migliori. Non devo peggiorare gli altri per esibire la mia forza e la mia qualità. Dobbiamo essere una squadra forte e una squadra viva. Il Vesuvio domani non dovrà essere solo la cartolina di Napoli: dobbiamo averlo dentro di noi, per fare quello di cui c'è bisogno”.