Mihajlovic: “La malattia è tornata. Mi assenterò per alcune partite”

Questa mattina Sinisa Mihajlovic ha convocato una conferenza stampa nella quale ha dichiarato di dover affrontare di nuovo la malattia.

Queste le sue parole durante la conferenza stampa: “La leucemia è tornata, ma sono pronto a darle un’altra lezione. La prossima settimana mi dovrò assentare. Sarò ricoverato al Sant’Orsola. Mi è stato consigliato di intraprendere un percorso terapeutico che possa stoppare sul nascere la malattia. Questa volta non entrerò in scivolata, ma giocherò in anticipo per non far partire l’avversario. È una malattia coraggiosa se ha ancora voglia di affrontare uno come me. So di essere in ottime mani. Dovrò assentarmi per qualche partita. Questa volta mi vedete più sereno perché so cosa devo fare e la situazione è molto diversa. Farò di tutto per accorciare i tempi, ma dovrò saltare alcune partite”.