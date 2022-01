Conferenza stampa Pioli:” Il nostro obiettivo è di vincere ogni partita”

Vediamo le parole del tecnico rossonero Stefano Pioli nella conferenza stampa che anticipa il big match Milan-Roma.

Redazione Il Milanista

Il Milan domani sera alle ore 18.30 affronterà a San Siro la Roma di Josè Mourinho. Partita importantissima per i rossoneri che vorranno ripartire nel modo giusto dopo la sosta natalizia. Sarà un match molto delicato e difficile date le tante assenze sia per Covid che per la competizione africana. Ecco le parole di Stefano Pioli durante la conferenza stampa odierna.

Come si fa ad allenare ai tempi del Covid ?" E una situazione difficile, ma per nessuno è facile, anche per i cittadini. I contagi stanno salendo, l'obiettivo ovviamente è preservare la salute di tutti. Credo che dobbiamo alzare tutti l' attenzione nel lavoro perché dobbiamo essere tutti pronti per giocare in caso di qualche positività nel gruppo."

L'obiettivo dopo la sosta ?: "Il nostro obiettivo è di voler vincere ogni sing0la partita, fare più punti dello scorso anno e vogliamo iniziare già da domani".

Situazioni recuperi Leao e Rebic, hanno entrambi i 90 minuti? : "Credo che nessuno di questi che entreranno domani, Leao, Rebic, Zlatan, Calabria hanno nelle gambe i 90 minuti, ma sono giocatori che stanno ritrovando ritmo negli allenamenti".

Sul calciomercato invernale, priorità in difesa o anche qualcos' altro?" Le idee sono chiare e condivise, l'infortunio di Simon ci costringere ad avere un occhio di riguardo sulla difesa. Ad oggi non ho fatto altre richieste perché la squadra credo sia già valida cosi".

Da chi si aspetta di piu? " Mi aspetto tantissimo da tutti, abbiamo un progetto importante, dobbiamo essere protagonisti come lo siamo stati nel 2021 e da tutti ci si aspetta tanto".

Sulla frase di Marchionne " Se siamo prevedibili ci fanno fuori in quattro secondi", ha studiato qualcosa mister o pensa che bisognerà cambiare qualcosa ?" Il nostro sistema di gioco non è prevedibile per gli avversari perché cambiamo molto spesso le posizioni in fase di finalizzazioni e trovo da parte della squadra grande partecipazione".

Su Brahim Diaz :" Nelle ultime partite aveva sofferto un po', gli mancava un po di brillantezza a livello fisico, la sosta gli ha fatto molto bene, l' ho visto pimpante in questi ultimi allenamenti".

Sul difensore che ci si aspetta :"Stiamo cercando di trovare un difensore concreto, che abbia un buon tempismo, una buona predisposizione ad avere coraggio nella fase difensiva, un difensore che sappia dettare i tempi e le giocate anche in possesso palla. Non credo che sarà un mercato scoppiettante, ma sono sicuro che troveremo il difensore giusto per noi".