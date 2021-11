Pioli: “La gara di Madrid ci deve dare forza per il campionato”

Il Milan torna in campo in campionato a San Siro. Seguiamo insieme la conferenza di Pioli dalle 14 prima della sfida col Sassuolo.

Domani alle 15 andrà in scena a San Siro la sfida tra Milan e Sassuolo. Seguiamo live dalle 14 la conferenza stampa di mister Pioli alla vigilia del match.

Su Messias - Dimostra di essere un giocatore di qualità. E' qua perché è forte, ha avuto problemi ma ora sta bene.

Su Maignan - Sta bene, è pronto. Domani giocherà lui, ha accelerato i tempi.

Su Tomori - Domani non è convocato, ma ci sarà mercoledì.

Su Leao - Si è ripreso, domani sarà disponibile.

Sulla partita di domani - Approfittare della prestazione di Madrid, per continuare a fare bene in campionato. Domani occasione per riscattare Firenze.

Sul sorteggio dell'Italia - La squadra ha grandi potenzialità. Bisogna avere fiducia, tifiamo per loro.

Sul futuro - Abbiamo la volontà di continuare questo percorso e migliorare. Essere competitivi per lo scudetto e riportare il Milan a grandi livelli. Fondamentale far crescere i giovani per migliorare in prospettiva.

Sull'Atletico - Abbiamo giocato semplice, senza fare errori. Domani dovremo fare lo stesso. Vogliamo fare noi la partita contro una squadra che ci ha sempre dato fastidio.

Su Ibra- In attacco siamo in difficoltà. Dovrò gestire bene il suo minutaggio nelle prossime 5 partite, così come per gli altri.

Su Pellegri - Ha grande qualità, sta bene. Sicuramente avrò bisogno di lui, si farà trovare pronto.

Su Bakayoko - Sta meglio, all'inizio non aveva una condizione ottimale. E' forte, ha qualità. Sarà utile durante la coppa d'Africa, ma ancora manca un mese.

Su Rebic - Ha caratteristiche importanti, non so tra quanto tornerà. Farà controlli ogni 10 giorni.

Sulla sua storia al Milan - Finora abbiamo gettato le basi, ora vogliamo essere sempre più competitivi. Mi piace la sintonia che ho con il club e con l'ambiente.

Su Dionisi - Ha dei grandi valori, sta riuscendo a mettere in campo il proprio gioco.

Sullo scudetto - Vincere fa la differenza. Per questo vogliamo alzare l'asticella e lottare fino in fondo. Se sono qui è perché voglio vincere, sono al Milan.

Su Saelemaekers - E' molto duttile, può giocare anche a sinistra. Bisogno avere diverse opzioni, per sfruttare al meglio ogni situazione.

Sul Sassuolo - Importante vincere gli uno contro uno. Essere aggressivi e determinati per vincere. Bisogna essere compatti e giocare con grande intensità.