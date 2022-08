Conferenza Mihajlovic: “Milan? Sono convinto, faremo una grande partita!”

Intervenendo in conferenza stampa Mihajlovic ha detto: "Spero di finire la partita con il Milan in undici, poi si gioca. Anche nell'ultima gara a San Siro contro il Milan abbiamo fatto molto bene. Sappiamo che ci metteranno in difficoltà ma anche noi potremo farlo. Ogni partita fa storia a sé, sono convinto che faremo una grande prestazione ma non so se questo ci basterà o no. Dobbiamo giocare per vincere".

"In 2 gare abbiamo preso 10 gialli e 2 rossi. Ci sono ammonizioni funzionali e disfunzionali nella gara. Disfunzionale è quando un giallo lo si prende senza senso. Anche io ero spesso indisciplinato, spesso cascavo nel tranello e mi innervosivo. Poi ho promesso a me stesso che non avrei fatto queste cose qua. Da quando ho 26/27 anni non cascavo più nelle provocazioni, rimanendo concentrato in quello che dovevo fare. So che non è facile, magari è più facile dirlo che farlo ma dobbiamo gestire la nostra emotività. Domani ci saranno 60.000 persone, dobbiamo rimanere calmi. Non si risolve nulla a parlare con l'arbitro, ma io ero il primo che per tanti anni non riusciva a contenersi. Dobbiamo usare la testa. Sono tutti disponibili, Aebischer e Lucumì sono disponibili, possono giocare come no".