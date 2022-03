Calhanoglu: “Il Milan è in testa, ma a noi manca una partita!”

L’ex rossonero è tornato a parlare del Milan e della lotta per lo scudetto. Leggiamo le dichiarazioni rilasciate nella conferenza stampa.

Mancano pochi giorni e la Serie A tornerà in campo per affrontare le ultime partite della stagione. La lotta per lo scudetto sta entrando finalmente nel vivo, con le varie pretendenti che sono a pochissimi punti di distanza. Le due favorite per la conquista del titolo sono le squadre milanesi, a soli quattro punti di distanza (con i nerazzurri che però devono recuperare una gara). La sfida si fa sempre più avvincente ed è difficile capire già da ora quale formazione avrà la meglio.