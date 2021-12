Andreazzoli: “Milan squadra con numeri straordinari. Domani mi aspetto…”

L’allenatore Andreazzoli ha preso la parola durante la conferenza stampa alla vigilia del match. Ecco le sue dichiarazioni sul Milan.

Redazione Il Milanista

Domani sera il Milan affronterà l'Empoli per l’ultima gara del girone d’andata. Il match è in programma alle 20:45 allo Stadio Castellani. I rossoneri vogliono tornare alla vittoria, dopo la sconfitta contro i partenopei per 1-0. La gara di domenica sera ha decretato il sorpasso degli azzurri proprio sui diavoli, giunti così al secondo posto della classifica. In vetta ci sono sempre i nerazzurri con 43 punti, inseguiti dagli azzurri e dal Milan a pari merito con 39 punti. Insegue l’Atalanta, ferma al quarto posto con 36 punti. Il girone d’andata si chiuderà con poche sorpresa per la vetta, ma tutto potrebbe cambiare in quello di ritorno.

Le squadre stanno già pensando agli innesti da prendere durante il mercato riparatore di gennaio. L’obiettivo è migliorarsi per poter battere la concorrenza. Tuttavia prima c’è l’ultima giornata del 2021 da affrontare. Il Milan deve vincere contro l’Empoli, per non perdere punti e non lasciarsi superare dai partenopei. Tuttavia battere il club toscano non sarà facile, perché sta vivendo un buon periodo. Gli uomini di Andreazzoli infatti si trovano al nono posto in classifica con 27 punti. Nelle ultime 5 gare hanno ottenuto 3 vittorie e 2 pareggi.

Proprio in vista della partita di domani sera, l’allenatore Aurelio Andreazzoli è intervenuto durante la conferenza stampa della vigilia. Il tecnico è consapevole delle difficoltà che li attenderanno domani, ma non annuncia quali sono: "Se lo dicessi è come se lo dicessi a Pioli. Però le difficoltà che mi aspetto sono molte, il Milan è una squadra che ha fatto numeri straordinari. Poi è chiaro che contro qualsiasi squadra ci sono prerogative che pensi possano essere superabili e punti l'accento su quelle lì. Un conto è pensarle, un conto è farle".