Allegri: “Dobbiamo limitare le ripartenze del Milan. Leao sposta gli equilibri”

Massimiliano Allegri ha preso la parola durante la conferenza stampa, alla vigilia del big match contro il Milan.

Redazione Il Milanista

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia del big match contro il Milan. Su come affrontare i rossoneri ha detto: "Si affronta come sempre perché è Milan-Juventus e sono i campioni d'Italia. Sarà una partita ancora più difficile perché loro vengono da una brutta sconfitta e domani vorranno rifarsi. Sarà una bella partita, una serata meravigliosa di sport con lo stadio pieno. Ci sono le condizioni per far bene".

I bianconeri ancora non vincono in trasferta: "Momentaneamente non abbiamo vinto in trasferta e speriamo di farlo domani. Ce lo auguriamo tutti, siamo pronti ed è anche una bella partita da giocare".

Situazione infortuni: "Bonucci rientrerà. Milik sta molto meglio, ci sono ancora 24 ore e dovrebbe essere a disposizione per giocare, ma lo valuterò ancora tra oggi e domani mattina".

Se andrebbe bene un pareggio: "La cosa più importante è dare continuità, domani è una bella partita e bisogna giocarla. Serve una prestazione di grande livello. Loro comunque hanno una squadra forte, con giocatori tecnici e di grande velocità. Hanno Leao che può spostare gli equilibri, poi giocano a San Siro che quando è pieno spinge. Servirà personalità e lucidità. Sara un buon test".

Come limitare la corsia di sinistra: "Bisognerà essere bravi perché in quella fascia creano molto. Loro in campo aperto sono difficili da affrontare. A loro piace molto quel tipo di situazione lì e bisogna essere molto bravi".

Come fermare i rossoneri: "Per evitare le situazioni in campo aperto dobbiamo essere bravi a limitare le ripartenze e spazi a Leao. Poi il Milan è fatto di giocatori anche molto tecnici come Giroud, De Ketelaere. Dobbiamo fare una grande partita sotto tutti gli aspetti, tecnica, personalità, con forza mentale nello stare in campo perché a Milano le partite non finiscono mai".

Su Pioli: "Sta facendo meglio perché sono quattro punti davanti a noi. A Pioli posso fare solo tanti complimenti per il lavoro che sta facendo, per il campionato vinto l'anno scorso che non vincevano dal 2010. I numeri sono solo dalla sua parte".