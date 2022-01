Allegri: “Milan-Juve partita bella da giocare. Applausi ai rossoneri”

L'allenatore dei bianconeri ha preso la parola nella conferenza stampa della vigilia della partita contro il Milan.

Sul puntare più in alto: “Non andiamo troppo in là con le cose. Ora affrontiamo il Milan, che ha fatto un grande lavoro nell’ultimo anno e mezzo e gli vanno fatti i complimenti; anche a Stefano che ha fatto un ottimo lavoro. Noi dobbiamo fare una partita importante per restare lì attaccati, arrivare a fine febbraio nelle migliori condizioni di classifica. Non possiamo pensare in questo momento troppo in là o parlare di scudetto. Noi siamo in grado di vedere solo la prossima partita”.