Milan-Liverpool domani la conferenza stampa di Pioli e Tomori

Il Milan è chiamato ad affrontare la gara più importante della stagione contro i Reds di Jurgen Klopp. Esiste un solo risultato ; la vittoria

Redazione Il Milanista

A presentare la sfida di Champions League contro il Liverpool saranno il tecnico Stefano Pioli e Fikayo Tomori, domani alle ore 14:00 in conferenza stampa a Milanello. Questa gara è valida come sesta ed ultima giornata della fase ai gironi. Il Milan è concentrato sulla sfida europea, la quale sarà fondamentale per il cammino dei diavoli in Champions League.

Pioli nel match contro la Salernitana ha fatto le rotazioni che aveva in mente, ha lasciato in panchina Zlatan Ibrahimovic e chi è sceso in campo non ha dovuto spendere tutte le proprie energie. La gara contro i campani è stata risolta già nei primi minuti, ed è bastato il minimo indispensabile. Contro i Reds sarà diverso, questa partita costringerà il Milan a un consumo energetico totale: sia mentale che fisico. Questa è l'ultima chiamata per restare nell' "Europa che conta" e bisognerà scontrarsi con i ritmi infernali di Salah e compagni. Non è ora di calcoli o analisi, questo match va vinto e basta.

Con la vittoria contro il Cholo Simeone, i rossoneri possono ancora sognare. Il Milan infatti occupa il terzo posto in classifica con i colchoneros ( Ma i diavoli possono vantare di una differenza reti migliore di quella dell'Atletico). Per proseguire la corsa, i rossoneri dovranno battere Klopp, ed inoltre sperare di un pareggio nella gara tra Porto e Atletico. L'ultima combinazione possibile è la vittoria dei colchoneros ma con un punteggio che lasci la differenza reti favorevole alla squadra di Pioli. Una missione molto difficile, ma di certo non impossibile. I diavoli sono chiamati ad affrontare l'ennesima notte magica per loro stessi e per i tifosi.