Milan-Salernitana, Colantuono: “Domani gara difficile”

L’allenatore granata ha preso la parola nella conferenza stampa in vista del match contro il Milan. Ecco le sue parole.

Lo scontro tra Milan e Salernitana andrà in scena domani a San Siro alle 15. I rossoneri sono reduci dalla vittoria contro i rossoblù al Marassi. L’obiettivo degli uomini di Pioliè continuare su questa strada e non perdere più punti. Il primo posto in classifica è a un solo punto, occupato dai partenopei. Sempre più insistente è la presenza dei neroazzurri, che vogliono inserirsi nella gara al titolo. Invece i granata si trovano all’ultimo posto in classica, con solo 8 punti. Soltanto due vittorie in questo inizio di stagione per gli uomini di Colantuono. Troppo pochi, se si vuole evitare la retrocessione. Tuttavia i granata sono consapevoli della difficoltà di conquistare punti in un campo ostico come San Siro, ma sono pronti a scendere in campo.