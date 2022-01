Comunicato Ufficiale – Tomori operazione ok: recupero in 30 giorni

Durante il match di Coppa Italia Fikayo Tomori ha riportato una lesione al menisco. Per questo motivo l'inglese è finito sotto ai ferri. Ecco l'esito dell'operazione

Giovedì sera il Milan ha affrontato il Genoa in Coppa Italia. Un match più difficile del previsto per la formazione di Stefano Pioli nonostante il risultato. Il 3 a 1 infatti non deve ingannare i tifosi, visto che le due retti della vittoria sono arrivate solamente nei tempi supplementari. Merito, soprattutto, di un Grifone che ha venduto carissima la pelle.