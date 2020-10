Comunali Milano, tra i candidati nel centrodestra spunta…Franco Baresi!

MILANO – Ieri sera il centrodestra si è riunito per fare il punto della situazione in vista delle prossime elezioni comunali a Milano, in programma nel 2021. Nonostante non sia ancora stata presa la decisione definitiva sul candidato, cominciano a circolare le prime indiscrezioni. Stando a quel che riporta Il Corriere della Sera, tra i profili valutati ci sarebbe anche quello di Franco Baresi, leggenda milanista. Ancora nulla di ufficiale, i nomi in ballo sono diversi, ma l’ex capitano rossonero potrebbe essere proposto dal centrodestra come candidato sindaco.