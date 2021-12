Milan, compleanno spiacevole per Bennacer: out con il Genoa

Il centrocampista compie oggi 24 anni, ma non sarà presente nel match contro il Genoa. Ecco gli auguri della società.

Redazione Il Milanista

Alle 20:45 è in programma la sfida tra Genoa e Milan, gara utile per la 15esima giornata di Serie A. Match importante per entrambe le squadre, con i rossoblù che vogliono ottenere punti in casa per risalire dal terz’ultimo posto. Al contrario i rossoneri vogliono tornare a vincere in campionato dopo due brutte sconfitte, prima a Firenze e poi in casa contro il Sassuolo. Gli uomini di Pioli non possono più sbagliare. Infatti sempre più vicini sono i cugini nerazzurri (a -1), mentre sempre più lontani sono i partenopei- in solitaria a 35 punti.

Poco fa mister Pioli ha diramato la lista dei giocatori convocati per Marassi. Ai tanti assenti per infortunio si aggiunge anche Ismael Bennacer. Il centrocampista è stato fermato da labirintite. Ancora sconosciuti i tempi di recupero. La sue condizioni verranno valutate nel corso delle prossime giornate. Tuttavia sembra difficile vederlo tra i convocati per la sfida di sabato pomeriggio contro la Salernitana. Bennacer è un altro giocatore importante a non essere a disposizione di Pioli, che dovrà fare a meno anche di Calabria, Rebic e Giroud. L’unica nota positiva è che il suo ruolo non rimane scoperto, grazie alla presenza di Tonali, Kessie e Bakayoko.

Il numero 4 rossonero si è fermato proprio nel giorno del suo compleanno. Oggi infatti il centrocampista compie 24 anni, ma non potrà festeggiarli in campo. La società rossonera gli ha fatto gli auguri prima con un comunicato sulla propria pagina: “Per Ismaël Bennacer oggi sono 24! Il centrocampista algerino, che veste la maglia rossonera dall'estate del 2019, è sempre più un punto di riferimento della mediana di Mister Pioli. Maglia numero 4 sulle spalle, dinamismo e geometrie, quest'anno ha già trovato la via del gol a Bologna, con un sinistro pregevole che ha spezzato l'equilibrio nel finale. Nella stagione dell'esordio in Champions League, la sua crescita è sempre più evidente: buon compleanno Isma, avanti così!”. In seguito ha postato una foto sui social, invitando i tifosi ad augurare il meglio al giocatore.