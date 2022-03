Compleanno Nesta, gli auguri social dei rossoneri per i suoi 46 anni

Con un messaggio pubblicato sui propri canali social il Milan ha voluto augurare un buon compleanno ad Alessandro Nesta.

Con un messaggio pubblicato sui propri canali social il Milan ha voluto augurare un buon compleanno ad Alessandro Nesta . Cresciuto nella Lazio, vi ha militato dal 1993 al 2002 vincendo due Coppe Italia. Due Supercoppe italiane, un campionato italiano, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa UEFA. Nel 2002 si è trasferito al Milan, dove in dieci stagioni ha conquistato due campionati italiani. Successivamnete una Coppa Italia, due Supercoppe italiane, due UEFA Champions League, due Supercoppe UEFA e una Coppa del mondo per club FIFA.

È stato incluso per tre volte nella classifica del Pallone d'oro piazzandosi al quinto posto nel 2000. Inoltre nel 2004 è stato incluso nella FIFA 100. Ovvero la lista dei 125 più grandi giocatori viventi redatta da Pelé e dalla FIFA in occasione delle celebrazioni del centenario della Federazione internazionale. Viene considerato come uno dei migliori difensori italiani della storia, grazie alla sua velocità al suo atletismo ed alla sua forza fisica.