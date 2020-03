Milan, 26 anni per Conti

MILANO – Nonostante ieri non si sia giocato, è tempo di festeggiamenti in casa Milan. Non, però, per una vittoria, ma per il 26esimo compleanno di Andrea Conti. Il terzino rossonero, arrivato al Milan nel 2016, sta finalmente trovando continuità in questa stagione dopo i due gravi infortuni subiti al ginocchio. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live