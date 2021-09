Commisso: “Vlahovic? Un po’ mi sto infastidendo. Ecco la mia offerta”. E il Milan..

Ecco le parole di Rocco Commisso riportate da TMW sulla trattativa dell'obiettivo del Milan Dusan Vlahovic

Redazione Il Milanista

Durante l'estate si è parlato molto dell'interesse del Milan e di altri top club per Dusan Vlahovic. Il giovane attaccante serbo della Fiorentina piace molto a Paolo Maldini e Frederic Massara e vorrebbero affidargli l'attacco per il post Ibrahimovic. Lo svedese infatti potrebbe appendere gli scarpini al chiodo al termine di questa stagione e la società di via Aldo Rossi dovrebbe, di conseguenza, comprare un altro attaccante.

La Fiorentina però è bottega cara. Ne sa qualcosa l'Atletico Madrid che in estate ha offerta alla società viola 60 milioni di euro per acquistare il classe 2001. Mai però il Milan, da quando è controllato dal Fondo Elliott, ha fatto investimenti esosi per un solo giocatore.

Certo il contratto del ragazzo scadrà solo a giugno 2023 e la Fiorentina dovrà decidere, qualora la fumata bianca del rinnovo non dovesse arrivare, se cederlo in estate o proseguire con Vlahovic fino all'estate 2023 rischiando di perderlo a zero.

Nonostante ciò il numero uno del club toscano, Rocco Commisso sta alacremente lavorando affinché il giovane attaccante possa firmare il rinnovo. E a tal proposito ha dichiarato: "Non so se firmerà. Sono mesi che ci lavoriamo, un giorno siamo positivi e altri meno. Non sono né ottimista né pessimista. Parlo con Dusan e mi dice che pensa solo al campo, che devo parlare con i suoi agenti. Poi parlo con i procuratori e mi dicono di parlare con il giocatore. Siamo professionisti e facciamo le cose seriamente a Firenze. Venga qui l’agente a trattare, deve farla lui la trattativa".

Commisso poi rivela la cifra che la Fiorentina sarebbe disposta a investire sul ragazzo: "Sarebbe la più grande cifra mai data a un giocatore della Fiorentina, inclusi Batistuta e Rui Costa. Noi gli offriamo un contratto di cinque anni a 40 milioni di euro lordi. Se mi sto infastidendo? Un po’ sì, la Fiorentina non è solo Vlahovic, c’è un gruppo e lo vogliamo mantenere concentrato. Avrei voluto che si facesse tutto dopo l’ultima sosta nazionali, ma così non è stato. Sto facendo il massimo".