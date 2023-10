Commisso: “E’ stato un colpo prendere Jack a 0 euro, è un professionista”

Calcio scommesse : “I giocatori sanno bene che non possono scommettere sul calcio: se uno lo fa, pagherà le conseguenze. Non so però se quello che hanno scommesso è tutto illegale. Tra i miei giocatori alla Fiorentina nessuno è venuto a dirmi nulla. Mi dispiace per i ragazzi che sono invischiati in questa storia: quando vedo le macchine dei miei giocatori, Ferrari o Lamborghini, mi meraviglio… io non ho mai comprato grandi macchine. Spero che Dio aiuti i ragazzi a fare bene nel calcio”.

Obiettivi: “Quelli me li tengo per me. Se vinciamo con l’Empoli, intanto, raggiungeremmo la miglior partenza viola nell’era dei tre punti. Italiano sta facendo un gran lavoro e stiamo lavorando tutti insieme per fare meglio. Al Viola Park c’è un’atmosfera magica, è indescrivibile. Cedere la Fiorentina? Non ci ho mai pensato neanche per un momento. La barca si lascia quando si muore, io sto bene e sono in buonissima salute. Abbiamo messo 420 milioni, e non sono soldi che arrivano dai fondi come accade per altre squadre di Serie A. Questi sono soldi di Rocco. Sono contento di questo. Scelta dell’Italia? Io ho investito nei Cosmos per salvarli, qui invece sono venuto per ridare qualcosa al mio paese. Con le due finali dello scorso anno abbiamo incrementato i nostri ricavi del 48%, ma ancora non abbiamo i ricavi di Juve, Milan ed Inter. Per questo sono in difficoltà. Io non posso andare avanti a comprare giocatori se i ricavi sono così bassi. Lo stadio avrebbe aiutato, non me lo hanno fatto fare. Ora speriamo nel Comune”.