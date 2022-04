Milan fermato da un grande Torino: termina 0-0 all’Olimpico

Il Milan non riesce a segnare nella gara contro il Torino in trasferta. Gli uomini di Pioli conquistano un punto prezioso.

Redazione Il Milanista

Termina 0-0 la sfida tra Torino e Milan allo Stadio Olimpico Grande Torino. I rossoneri non riescono a incidere sulla gara, non sfruttando alcune occasioni importanti. Grande prestazione anche dei granata, che in più occasioni si sono rivelati pericolosi per gli uomini di Pioli. Il Milan conquista un solo punto e resta così al comando della classifica con 68 punti.

Primo tempo

Il primo tempo tra Torino e Milan inizia in modo molto equilibrato. Il primo tiro dei rossoneri è di Alexis Saelemaekers al 2’, ma il suo destro dalla distanza viene deviato in angolo. La partita continua con ritmi molto alti, con i rossoneri al comando della gara, ma con i granata che realizzano un pressing alto molto pericoloso. La squadra di Juric cerca di sfondare la formazione rossonera soprattutto sulla destra, con Brekalo pronto a scambiarsi con Singo. Al 18esimo minuto arriva la prima ammonizione per i rossoneri: Fikayo Tomori arriva in ritardo su Belotti tentando l’anticipo e riceve il cartellino giallo. Il pressing di Juric funziona benissimo, con i rossoneri che dopo 20 minuti fanno fatica a costruire il proprio gioco.

Il primo tiro insidio del Milan arriva al 24esimo minuto, quando Calabria tira potente dal limite dell’area, ma il tiro viene parato da Berisha. Al 29esimo arrivano le proteste di tutti gli uomini di Pioli per un mancato calcio di rigore a favore dei diavoli: in area granata infatti avviene un contatto tra Saelemaekers e Ricci, ma l’arbitro Doveri decide da subito che non ci sono le condizioni per assegnare il calcio di rigore. Al 33esimo arriva anche la prima vera occasione per il Torino, con Ricci che calcia un sinistro potente ma il tiro termina alto. Al 36esimo arriva la seconda ammonizione rossonera per Pierre Kalulu, che compie un fallo tattico per fermare la ripartenza in contropiede di Zima. Al 41esimo Brahim Diaz non sfrutta un’occasione d’oro e al limite dell’area avversaria si fa recuperare il pallone da Bremer. Il primo tempo termina dunque a reti inviolate, con una situazione di stallo tra le due formazioni.

Secondo tempo

Il secondo tempo inizia subito con una protesta da parte del Torino, che al 47esimo chiede un calcio di rigore. Singo viene fermato in area rossonera da Theo Hernandez, ma per l’arbitro si può continuare. Scelta giusta di Doveri, perché il fallo avviene fuori dall’area di rigore. Incredibile occasione dei granata al 49esimo con Vojvoda: l’esterno calcia un gran destro a giro, ma Maignan vola alto e allontana la palla dal sette mandandola in calcio d’angolo. Continua il pressing alto del Torino, con Belotti che cerca la conclusione personale al 52esimo: il suo tiro dalla distanza viene però respinto da Kessié in spaccata.

Grandissima giocata del Milan al 56esimo con Leao: il portoghese supera con facilità Zima, poi anche Berisha, ma non trova lo spazio per il tiro in porta. Proteste di Theo Hernandez al 58esimo, che chiede un calcio di punizione a favore dopo essere stato fermato da Singo, ma Doveri dice di proseguire. Ennesima clamorosa occasione per Belotti, che al 65esimo realizza un grandissimo stop al limite dell’area. La sua conclusione viene però murata da Tomori, che manda la palla in calcio d’angolo. Il Milan tenta di prendere campo, ma la squadra di Juric si dimostra molto pericolosa nelle ripartenze. Continua il buon momento granata, con il Milan costretto a chiudersi nella propria trequarti.

Occasione Milan al 74’: Tonali tira un sinistro potente in area avversaria, ma Berisha è bravo a bloccare a terra. Al 79esimo Ola Aina rischia di segnare un autogol, intervenendo in scivolata sul cross di Messias. Altra occasione granata all’84esimo con Pellegri, che calcia potente ma Maignan respinge in due tempi. Proteste dei rossoneri al 90’+3’ per un contatto in area tra Messias e Bremer: nessun calcio di rigore per i diavoli, ma semplice calcio d’angolo. Ci prova anche Theo Hernandez al 90’+7’ con una punizione al limite, ma la palla finisce sulla barriera. Termina così a rete inviolati il match dell’Olimpico, con i rossoneri che rimangono al comando della classifica con 68 punti.