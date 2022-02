Pedullà si congratula con il Milan: “Così si rinnovano i contratti!”

Il giornalista si è congratulato con il Milan per il rinnovo del contratto di Theo Hernandez. Ecco le sue parole.

La notizia del rinnovo del contratto di Theo Hernandez era nell’aria da molto tempo. Ieri è arrivata finalmente l’ufficialità. Il Milan ha pubblicato un comunicato sul sito ufficiale acmilan.com per annunciare il rinnovo del contratto del francese. Ecco quanto riferito dalla nota: “AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Theo Bernard François Hernández fino al 30 giugno 2026 . Theo è arrivato al Milan nell'estate 2019 e ha mostrato subito le sue qualità sul terreno di gioco, meritandosi l'ammirazione e l'affetto dei tifosi rossoneri in tutto il mondo. Dopo 108 presenze, 19 gol e 18 assist, Theo Hernández e il Milan proseguiranno insieme il loro cammino”.

Il difensore ha firmato un rinnovo da 4 milioni di euro a stagione più bonus, aumento importante rispetto al milione e mezzo attuale. Il giocatore ha anche fatto una promessa ai tifosi rossoneri: al prossimo gol messo a segno, Theo Hernandez esulterà facendo la T. Gol e dedica per tutti i tifosi del Milan, che lo hanno sostenuto fin dal primo giorno in Italia. Il francese è pronto a diventare un simbolo dei Diavoli del futuro, con la speranza di conquistare molti titoli proprio in maglia rossonera.