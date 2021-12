Milan-Napoli, vittoria dei partenopei per 1-0. Annullato gol a Kessiè al 90′

Il Milan viene battuto dai partenopei per 1-0. Gol del pareggio di Kessié al 90' annullato per fuorigioco.

Redazione Il Milanista

Finisce 1-0 la sfida di San Siro tra Milan e Napoli, con i partenopei che trovano il gol vincente dopo soli 5 minuti grazie a Elmas. Zielinski confeziona un cross perfetto sul primo palo, con il trequartista che schiaccia in porta anticipando Maignan. Il Milan trova il pareggio al 90' grazie a Kessié, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Nulla da fare dunque per i rossoneri, che escono sconfitti dallo scontro diretto. Sorpasso del Napoli sul Milan, con gli azzurri che raggiungono i diavoli al secondo posto in classifica.

Primo tempo

Inizia subito alla grande il Napoli. Il primo gol della partita è proprio dei partenopei, che trovano la rete dopo solo 5’ grazie a Elmas. Cross perfetto di Zielinski sul primo palo, con il trequartista che stacca più in alto di tutti e batte Maignan, schiacciando la sfera a terra. Il Napoli ha l’opportunità di raddoppiare dopo 4 minuti, ma Anguissa a poca distanza dalla porta non riesce a trovare la deviazione decisiva. Il Milan prova a farsi vedere al 13’, ma la punizione battuta da Tonali viene allontanata da Rrahmani.

La prima vera occasione del Milan arriva al 18’, con Ibrahimovic che riceve un cross da Ballo Touré. Tuttavia il colpo di testa dello svedese finisce di poco al lato della porta avversaria. La gara continua con il Milan che tenta di trovare il pareggio e il Napoli che invece fatica a ripartire. I rossoneri prendono il controllo del campo, ma non riescono ad essere pericolosi davanti la porta avversaria. Il primo cartellino giallo della partita è per Di Lorenzo, per un tocco di mano volontario che ferma la ripartenza dei rossoneri. Grandissima occasione per il Milan al 34’, con Florenzi che calcia potentissimo ma il suo tiro esce di poco a lato. Il primo tempo si conclude con il Napoli che tenta il raddoppio in più occasioni con Lozano, senza però riuscirci. Squadre negli spogliatoi con il risultato di 1-0 per i partenopei.

Secondo tempo

La ripresa inizia con gli stessi uomini del primo tempo in campo. La prima occasione del secondo tempo è del Milan, con Ibrahimovic che al 49’ calcia di sinistro verso l’incrocio dei pali: Ospina però manda il pallone in calcio d’angolo. Grandissima occasione al 51’ per Messias, con il suo sinistro che viene bloccato dal portiere avversario. Al 52’ Petagna ha l’occasione di portare il Napoli sul 2-0, ma c’è una buona chiusura di Tomori. Secondo tempo giocato con ritmi decisamente più alti. I rossoneri attaccano i partenopei, lasciandogli però anche lo spazio per i contropiedi. Al 55’ grandissimo anticipo di Maignan, che su cross di Zielinski toglie una palla insidiosa destinata alla testa di un azzurro.

Al 61’ Tomori in scivolata anticipa Petagna, solo davanti la porta dei rossoneri e pronto al tap in vincente. Occasione al 68’ per Messias, con il tiro del brasiliano che sfiora il sette. Il Milan continua a spingere, voglioso di trovare il pareggio, con il Napoli costretto a difendersi. Gli azzurri praticano molto possesso palla, riuscendo così a evitare le ripartenze dei diavoli. Ancora Ibrahimovic al 84’ cerca di approfittare di un errore difensivo di Anguissa, ma lo svedese non riesce a controllare il pallone. Pareggio del Milan al 90’ grazie a Kessié, ma gol annullato per fuorigioco. I rossoneri continuano a spingere, con tutti gli uomini nella trequarti del Napoli. Nulla da fare però per gli uomini di Pioli, che escono sconfitti da San Siro. Fischio finale, con gli azzurri che tornano a Napoli con i tre punti e con il secondo posto in classifica.