Il commento del Milan al pareggio contro i nerazzurri: prestazione positiva

Un ottimo Milan non capitalizza le occasioni e non va oltre il pari nella Semifinale d'andata di Coppa Italia contro i cugini nerazzurri

“Dopo Salernitana e Udinese, terzo pareggio consecutivo per i rossoneri, con tutt'altro sapore. L'andata delle Semifinali di Coppa Italia termina 0-0 a San Siro ma mette in luce un Milan convincente, per larghi tratti superiore all'Inter, con l'unico rammarico delle diverse occasioni da gol non capitalizzate. Un po' di amaro in bocca, dunque, ma allo stesso tempo la consapevolezza che fisicamente e mentalmente la squadra c'è e si giocherà nella gara di ritorno l'accesso alla Finale. Seppur sempre di pareggio si parli, la prestazione dei rossoneri è stata più solida e qualitativamente superiore rispetto alle ultime due uscite: al cospetto dei campioni d'Italia, la formazione di Pioli ha mantenuto per quasi tutta la partita il comando del gioco, trovando spazi e trame offensive interessanti, arrivando spesso dalle parti di Handanović”.