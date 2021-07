Colpo sfumato per il Milan: l’attaccante andrà al Monaco

Il tridente d'attacco non si completerà a breve, i rossoneri si sono visti sfilare da sotto il naso l'innesto per la rosa

Redazione Il Milanista

Sfumato un altro colpo per l'attacco. Non è un segreto che il Milan lavori da tempo per completare il suo tridente offensivo; infatti, dopo l'innesto di Oliver Giroud, arrivato oggi a Milano, i rossoneri vorrebbero affiancare ad Ibra, anche un giovane prospetto per dare grinta e freschezza alla rosa.

Oltre al solito Dusan Vlahovic della Fiorentina e al non più giovanissimo Andrea Belotti del Torino, i diavoli stavano tenendo sott'occhio anche delle piste europee, dove già in passato avevano avuto modo di pescare nelle scorse sessioni di mercato.

Tra i tanti prospetti interessanti, secondo quanto riportato Tuttosport, Maldini e Massara avevano messo nel mirino: Myron Boadu, talento classe 2001 di proprietà dell’AZ Alkmaa. Ma sembra che la preda designata sia già fuori portata.

Al Milan preferisce il Monaco

Il Milan però sembra essere arrivato tardi, perché il futuro di Myron Boadu è al Monaco. Secondo il quotidiano L'Equipe, il club francese avrebbe già raggiunto l'accordo con l'AZ Alkmaar per l'attaccante, sulla base di 15 milioni di euro. Una beffa bella e buona questa per i diavoli, che si sono visti soffiare il colpo da sotto i baffi.

Tutte le alternative

I rossoneri però non si sono fatti trovare impreparati e nonostante il gradito colpo sia sfumato, il club potrebbe essere pronto per investire su altri profili altrettanto validi. Infatti, anche se Boadu era in cima alla lista dei talenti, che il Milan stava tenendo sotto stretta osservazione per questa sessione di calciomercato, di certo, non era l'unico.

Dell'elenco dei milanisti fanno parte anche: Odsonne Édouard (Celtic), Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach), Amine Gouiri (Nizza), El Bilal Touré (Stade Reims) e Lassina Traoré (Ajax).

Tutti questi attaccanti hanno una valutazione non superiore ai 15 milioni di euro. Decisamente più abbordabili, rispetto ai tanti calciatori che sono stati proposti e accostati alla società di Via Aldo Rossi in questo ultimo periodo.