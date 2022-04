Lukaku rossonero? Difficile, ma non impossibile: ecco perché può arrivare!

Il Milan ha un disperato bisogno di un grande attaccante. Le difficoltà realizzative sono state una costante, specie nelle ultime settimane. Con il futuro in bilico di Zlatan Ibrahimovic e l'età avanza di Olivier Giroud puntellare il reparto avanzato è una priorità per Maldini e Massara.

I rossoneri hanno già bloccato Divock Origi, che arriverà a parametro zero, ma sembra un profilo più adatto per la panchina che per una maglia da titolare. Per questo motivo il Milan starebbe fiutando l'occasione di riportare in Italia un bomber di razza come Romelu Lukaku.