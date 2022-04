Colombo: “Cessione? Gli acquirenti, a colpi di tweet, hanno ufficializzato..”

Monica Colombo, intervenuta a Tutti Convocati ha detto la sua sul Milan e sulla lotta scudetto in Serie A: CESSIONE MILAN – «Sarebbe clamoroso non avvenisse il passaggio del Milan a Investcorp, salvo la riservatezza del caso, siamo...

Monica Colombo , intervenuta a Tutti Convocati ha detto la sua sul Milan e sulla lotta scudetto in Serie A:

CESSIONE MILAN – «Sarebbe clamoroso non avvenisse il passaggio del Milan a Investcorp, salvo la riservatezza del caso, siamo praticamente su un treno in corsa. Gli acquirenti, a colpi di tweet, hanno ufficializzato la trattativa e anche #Elliott qualcosa ora lascia trapelare»

MERCATO – «Da un lato c’è euforia perchè non è una svendita o un salto nel buio, ma un salto migliorativo. Non credo in un mercato alla PSG anche se dietro Investcorp c’è il mondo arabo.E’ piaciuto il progetto di sostenibilità di Elliott che vende un club ripulito da debiti»