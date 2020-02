MILANO – Fulvio Collovati gioca in anticipo il derby di Milano per tuttomercatoweb.com. L’ex difensore ha vestito le maglie di Milan e Inter “I giocatori sono quelli, i rossoneri non possono pensare di andare all’arrembaggio con i nerazzurri perchè poi negli spazi l’Inter si esalta. Serve molta attenzione in fase difensiva, copertura a centrocampo. La gara si giocherà lì, in mezzo al campo”.