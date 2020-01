Collovati chiaro: “Paquetà meglio in un’altra piazza, Piatek…”

Milan, parla Collovati

MILANO – Fulvio Collovati, ex difensore del Milan e della Nazionale Italiana, si è così espresso a MilanNews.it su Piatek e Paquetà: “Partiamo da Piatek: l’attaccante ha bisogno di giocare, ha bisogno di sentire la fiducia dell’allenatore, dei propri compagni e dell’ambiente. Una punta deve fare gol, lo puoi aspettare fino ad un certo punto. Forse è arrivato il momento di cambiare aria per lui. Lo stesso discorso lo farei anche per Paquetà: ritengo che il brasiliano possa rendere di più in un’altra piazza, a maggior ragione se cambiasse campionato. Probabilmente il campionato italiano è troppo tattico per un giocatore dalle sue caratteristiche”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live