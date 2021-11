Atletico Madrid- Milan, la svolta è arrivata grazie ai cambi

Ieri notte i rossoneri hanno battuto l' Atletico Madrid del Cholo Simeone, anche grazie ai cambi azzeccati del mister Stefano Pioli.

Ieri notte il Milan ha battuto l' Atletico Madrid del Cholo Simeone. Risultato magico per gli uomini di Stefano Pioli, che tornano a Milano con i tre punti in" in tasca". Sono arrivate anche buone notizie dalla gara fra Liverpool e Porto, la quale ha visto i Reds trionfare con il risultato di 2-0. I rossoneri sperano ancora in una incredibile qualificazione agli ottavi di Champions League che manca ormai da troppi anni. I ragazzi di Stefano Pioli hanno giocato un'ottima gara, non si sono fatti intimorire dalle qualità di gioco dell'avversario e sono riusciti ad esprimere il loro calcio.