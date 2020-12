Colantuono: “Milan? Partendo così i rossoneri l’hanno messa subito su un buon binario”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di ‘Tutticonvocati’ Stefano Colantuono ha parlato del gol di Rafael Leao contro il Sassuolo che ha sbloccato il match dopo pochissimi secondi, siglando così un record non solo italiano, ma anche europeo. Queste le sue parole: “Mi è capitato di subire gol presto in carriera, anche se non dopo 6 secondi. La partita del Milan non era facile, partendo così i rossoneri l’hanno messa subito su un buon binario”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<