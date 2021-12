Colantuono: “Dovevamo restare più attaccati alla gara”

Ecco le parole in conferenza stampa del tecnico della Salernitana Stefano Colantuono dopo la sconfitta contro il Milan di Stefano Pioli

Dopo il match contro il Milan Stefano Colantuono è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le parole del tecnico granata:

Che partita è stata? - "Questa situazione ci vede in grandissima emergenza contro squadre di un certo blasone. Oggi avevamo grossi problemi, Ribery e Bonazzoli avevano problemi. Oggi l’approccio doveva essere più cattivo, più robusto: abbiamo subito goal e il secondo dopo venti minuti e recuperare poi diventa difficile. L’approccio non mi è piaciuto. Queste sono partite che se vuoi portare a casa qualcosa devi tenere sul filo dell’equilibrio. Probabilmente il Milan avrebbe vinto uguale, ma noi saremmo dovuti essere attaccati alla gara. Il Milan gioca sempre così: se vai sotto dopo 20 minuti la partita non è in salita, di più".

Come mai c'è stato questo approccio? - "Con la Juve non eravamo partiti male, così come a Cagliari. Dovevamo stare un po’ più attenti oggi. La Juve ci ha fatto goal su una grande giocatore, oggi forse eravamo un po’ intimoriti e teneri".

Come mai ha scelto Simy? - "Ho scelto Simy per dargli un po’ più di continuità. Volevo vedere se con questa riusciva a sbloccarsi, facendo la staffetta con Bonazzoli".

Questa squadra può puntare alla salvezza? Cosa si aspetta dal mercato? - "Penso che con tutti gli effettivi ce la siamo giocata con le dirette concorrenti. Poi è normale che la società sia conscia che dovranno arrivare aiuti dal mercato. Una volta sistemata la questione societaria, vedremo cosa succederà".

I giocatori sembrano un po' abbattuti... - "Mi auguro di no, lo penso per come prepariamo la partita. Abbiamo tantissime defezioni. Pensavo che giocare a San Siro ci avrebbe dato emotività in più, ma grande merito di ciò va al Milan; ho visto la partita col Genoa ed è stata la stessa".