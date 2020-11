Cobolli Gigli: “Ibrahimovic è qualcosa di superiore ad tanti giocatori. E ha una rarità…”

MILANO – Durante il programma radiofonico “Stadio Aperto“, in onda sulle frequenze di TMW Radio, è intervenuto l’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli. Ecco le sue parole su Ibrahimovic:

Ibrahimovic ha l’elisir della vita eterna? – “Esce da qualsiasi definizione. Ha sempre saputo giocare un grande calcio, ma a 39 anni fa delle cose in cui si vede che il cervello calcistico, con un fisico che risponde, è qualcosa di superiore rispetto a quello di tanti altri giocatori. Ha influenza per i suoi compagni, è una rarità che non credo si ripeterà spesso”.