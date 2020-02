Clamoroso, Ibrahimovic doveva andare al Benevento

Non è uno scherzo. Zlatan Ibrahimovic avrebbe potuto indossare la maglia del Benevento anziché quella del Diavolo. A darne conferma ai microfoni di Sky il patron del club sannita Oreste Vigorito., che ha ammesso di aver pensato allo svedesone per la campagna acquisti invernale.

“Ero alla ricerca di un attaccante e approfittando della presenza di Inzaghi chiesi se aveva ancora rapporti. Lui mi domandò se facessi seriamente e gli risposi: ‘Mi pare faccia il calciatore e noi mica lo mettiamo a fare le pizze”, il suo racconto.

“A quel punto Pippo mi spiegò come Ibra non sarebbe mai venuto, perché trattandosi di un campione deve essere al centro di un mondo che ruota attorno a lui”, ha confessato il 73enne non senza sconforto per il mancato colpo di mercato.