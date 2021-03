Cistana: “Tonali? La maglia del Milan pesa, ma le sue prestazioni sono buone”

MILANO – Il difensore del Brescia Andrea Cistana, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato anche del suo ex compagno di squadra Sandro Tonali, oggi in forza al Milan: “Magari ha avuto qualche difficoltà ad inserirsi nel Milan, indossare quella maglia può aver pesato particolarmente. Si sa che tifa Milan, quindi anche la pressione per lui è maggiore. Il suo però lo sta facendo. Forse non è il Tonali che ci aspettavamo, ma le sue prestazioni sono comunque positive. Io penso a far bene qui, poi vedremo ciò che accadrà in base a quello che riuscirò a fare”.

SUL SUO FUTURO – “Sinceramente non ci penso. Nell’ultimo periodo ho pensato soltanto a curarmi per riprendermi il prima possibile dall’infortunio. Secondo me la cosa a cui devo pensare adesso è giocare, per poter dare il massimo e aiutare il Brescia. Cercherò di ottenere il massimo dalla stagione in corso, poi vedremo quello che sarà. Ora bisogna solo concentrarsi sul campo, provando a finire nel migliore dei modi questo campionato di Serie B. Penso ci siano anche altri prospetti interessanti nel mio ruolo. Da parte mia devo fare il massimo, anche perché sinora ho giocato venti partite in Serie A e trenta in B, quindi devo ancora lavorare per crescere”.

SULLE VOCI DI MERCATO – “Mi è capitato di leggere di alcuni interessamenti, ma io non so niente. Ad esempio il mio procuratore è a casa col Covid da alcuni giorni, dunque non so nulla e non ci stiamo occupando di mercato. Ovviamente se il mio lavoro viene apprezzato mi fa piacere, le prestazioni mi stanno ripagando, ma come ho detto ora non penso assolutamente al futuro”.

SUL SUO RIENTRO DALL’INFORTUNIO – “Sicuramente non è stato facile dopo tantissimo tempo di inattività. Sono passato dalla nazionale all’infortunio, ma dovevo reagire e l’ho fatto. Ho attraversato un periodo complicato, però ho trovato la forza di reagire”.