Tatarusanu: “Addio Donnarumma decisione migliore per tutti”

Il portiere del Milan Ciprian Tatarusanu ha parlato del suo impiego in questo periodo e si è soffermato sull'addio di Donnarumma.

Redazione Il Milanista

Ai microfoni di Tuttosport ha parlato il portiere del Milan Ciprian Tatarusanu: “Non mi sono mai visto come un secondo portiere, anche se le gerarchie hanno detto questo. Ho sempre lavorato al massimo consapevole che quando il mister e la squadra avrebbero avuto bisogno di me, io avrei dovuto rispondere presente. Che è quello che ho fatto e dimostrato”. L'ex portiere tra le altre della Fiorentina ha parlato convinto di ciò che diceva. L'estremo difensore rumeno sta dimostrando a tutti di essere totalmente affidabile. Da quando è stato chiamato in causa è stato quasi impeccabile e anche nell'ultima partita di Champions League pareggiata uno a uno a San Siro contro il Porto ha salvato i rossoneri in almeno un paio di occasioni.

Tatarusanu si sofferma poi sull'addio di Gianluigi Donnarumma

L'estremo difensore si è poi soffermato brevemente sull'addio in estate di Donnarumma: "Perché se n'è andato? Non lo devo capire io. Ha fatto la sua scelta prendendo delle decisioni. Lui sta facendo bene a Parigi, noi stiamo facendo bene qua. Penso che sia stata la decisione migliore per tutti". Queste le parole di Ciprian Tatarusanu intercettato dal quotidiano torinese Tuttosport.

Anche nel derby spazio al portiere rumeno

Chiamato in causa per l’infortunio di Mike Maignan, operatosi al polso nel mese scorso, Ciprian Tatarusanu ha risposto presente. In molti pensavano che l'assenza dai campi del portiere francese avrebbe lasciato un grosso vuoto tra i pali rossoneri. Ed invece quei molti si sbagliavano. Si sbagliavano perchè il portiere rumeno non sta facendo per nulla rimpiangere Mike Maignan e in molte occasioni sta salvando il Milan da gol sicuri. Anche nel derby contro i nerazzurri di Inzaghi sarà lui il titolare con buona pace di Maignan che può recuperare senza forzare i tempi essendoci un portiere che da sicurezze come Ciprian Tatarusanu.