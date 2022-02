Cioffi avverte il Milan: “A Milano per ritrovare la fortuna”

Il tecnico dell'Udinese Gabriele Cioffi ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero. Ecco le sue parole

Ai canali ufficiale del club bianconero dell'Udinese ha parlato il tecnico Gabiele Cioffi che ha detto: “La soddisfazione è superiore al rammarico in questo momento. Ci siamo lasciati alle spalle una bella prestazione disequilibrata dove non abbiamo rispettato l’identità che l’Udinese ha da anni e alla quale noi vogliamo aggiungere del nostro . Sono molto contento dei ragazzi e sono molto fiducioso di loro, è un buon segnale. Ad eccezione delle partite contro Juve e Atalanta, dove siamo stati buttati in campo nel giro di quattro giorni, lo scivolone è stato a Verona dove abbiamo pensato di imporre il nostro gioco. Sulla traversa di Molina ero pronto a rientrare in campo. La fortuna che ci è mancata contro la Lazio la ritroveremo a Milano ". Queste le parole del tecnico dell'Udinese Gabriele Cioffi ai canali ufficiali del club bianconero.

Ai microfoni di DerbyDerbyDerby.it è intervenuto il noto procuratore Oscar Damiani che ha detto: “Contro la Salernitana? E’ stato un turno abbastanza particolare, perché un po’ tutte hanno steccato, non solo il Milan. In corsa per lo scudetto? Assolutamente sì, senza ombra di dubbio. L’ambiente è sereno e positivo. Non è di certo un pareggio a compromettere le cose. Kessié? Io credo che, alla fine, andrà via. Non è più lo stesso, in ogni caso: forse ha accusato il peso delle tante partite, tra campionato e Coppa d’Africa”. Queste le parole del noto procuratore Oscar Damiani che ha detto la sua sulla situazione legata a Kessie ma non solo.