Cindy Marino: “Non dimenticherò mai il derby. Impressionata dalla Sud”

Ecco l'intervista di Cindy Marina, nuovo volto del canale Twitch del Milan ai microfoni di TWO TWO UNO

Ai microfoni di TWO TWO UNO, il format nato dalla collaborazione tra Milan Weekly Podcast e Alessandro Jacobone, co-fondatore di Radio Rossonera, con lo scopo di unire tutti i tifoso del mondo rossonero ha intervistato Cindy Marina , già volto di OverSport Tv, uno dei volti nuovi del canale Twitch del Milan che con Patrick Kendrick ha ampliato il palinsesto ai tifosi di lingua inglese.

PADRE E FRATELLO TIFOSI ROSSONERI. QUALE EMOZIONE ALL'ARRIVO A CASA MILAN? - "E' stata una grande emozione per me, ero ancora incredula che mi volessero lì. È stato un grande onore. So quanto sia storico il club, quanto le persone amino la squadra e il club. È stata un'emozione incredibile anche solo essere lì. Sono rimasta colpita dai tanti campioni impressi sui muri e corridoi della sede rossonera. Quando ho visto i Milan Studios ero tipo, wow, è davvero fantastico. Senti la professionalità e l'amore che tutti hanno per lavorare lì, erano così gentili e amichevoli. Questo è il tipo di ambiente che creano lì e questo si vede non solo attraverso la squadra ma anche attraverso la loro tifoseria. Sono di grande supporto. "