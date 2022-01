Infortunio Chiesa, arriva il messaggio del Milan: “Torna presto!”

Ecco il messaggio di pronta guarigione del Milan per Federico Chiesa. Il giocatore dovrà rimanere fuori per tutta la stagione.

Nella gara di ieri sera tra la Roma e la Juventus, Federico Chiesa ha rimediato un brutto infortunio che lo terrà fuori dal rettangolo verde fino al termine della stagione. Per lui si parla di lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Il giocatore inoltre non sarà a disposizione per gli spareggi di qualificazione ai Mondiali dell'Italia di Mancini, in programma a marzo.