Chebab, primo allenatore di Adli: “Faceva il portiere e le linee del campo”

Le parole di un grande conoscitore del futuro talento del Milan, Adi, che arriverà in estate dopo essere stato prelevato ad Agosto 2020.

PANCHINA E LINEE AL POSTO DEL PERSONALE - Altre volte stava con me in panchina durante le partite, oppure prima delle partite si metteva a fare le linee di fondo campo se ci mancava il personale. E ti dirò di più: lui a me ha insegnato tante cose. Ad esempio: mi ha detto che a fine primo tempo è importante dare energia ai ragazzi con un po’ di cibo. Io non davo mai niente ai miei calciatori perché credevo che facesse male; invece lui mi ha insegnato questo perché lo aveva visto fare al PSG. Adesso lo faccio sempre".