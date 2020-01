Che fine ha fatto Suso? Numeri impietosi e la partenza sembra ad un passo

MILANO – Il futuro di Jesus Suso è sempre più lontano da Milano. Se si guarda alla stagione 2017/2018 l’esterno spagnolo è stato autore di 8 gol e 11 assist ma ha avuto un digiuno di reti e passaggi decisivi di quasi quattro mesi. Osservando i dati della scorsa stagione, invece, l’esterno spagnolo ha registrato 8 gol e 9 assist ma non ha trovato nessuna giocata decisiva per tre mesi. Questo determina incostanza che in un club come quello rossonero, alla lunga si paga e difficilmente può tollerarsi.

Ecco che sono diverse le pretendenti che si sono avvicinate per provare ad acquisire le prestazioni sportive dell’esterno spagnolo, il Siviglia su tutte. Il maggiore problema per la partenza di Spagnolo verso l’Andalusia, tuttavia, sembrano la valutazione e la formula della cessione. I rossoneri valutano il giocatore tra i 20 e i 25 milioni, il club di Monchi invece sui 15 milioni di euro. Al tempo stesso, impostando l’operazione su un prestito, gli iberici vorrebbero applicare il diritto di riscatto mentre la dirigenza rossonera l’obbligo.