Milan, la pausa sarà essenziale per De Ketelaere: il belga deve sbloccarsi

Il nuovo arrivato De Ketelaere deve sbloccarsi, per essere più incisivo e segnare molti gol per aiutare il Milan.

Arriva la prima sosta del campionato, che consente al Milan di recuperare energie essenziali per affrontare il prossimo mese e mezzo. Mister Pioli spera di poter recuperare alcuni giocatori, in vista del tour de force al quale saranno sottoposti i rossoneri. Queste due settimane saranno essenziali anche per permettere ai nuovi arrivati di ambientarsi al meglio e assimilare ancora di più il gioco richiesto dall’allenatore. Uno dei giocatori più attesi è Charles De Ketelaere, che è stato il grande colpo estivo del Milan. Il giocatore si sta ambientando bene nel gruppo meneghino e il tecnico rossonero è contento del suo operato. Proprio dopo la sfida contro i partenopei, Pioli ha dichiarato che quella messa in campo è stata la miglior prestazione del belga.

Pioli è soddisfatto, ma Charles deve ancora sbloccarsi. Finora ha preso parte a tutte le partite di campionato, ma non è riuscito a segnare nemmeno un gol. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, per il trequartista sono fermi a zero i tiri nello specchio della porta. Un dato che deve decisamente migliorare per il giovane talento belga.