Milan, se guardi avanti il cielo è sereno!

Dopo la partita pareggiata contro il Porto in Champions League c'è un po' di amarezza in casa rossonera. Ma non tutto è perduto

Redazione Il Milanista

Il pareggio di ieri sera in Champions League contro il Porto ha di fatto sancito l'uscita di scena della squadra rossonera dalla massima competizione continentale per club. Dalle parti di Milanello gli animi non sono dei migliori in vista del derby, ma non tutto è perduto per gli uomini di Stefano Pioli. Se infatti è vero che gli ottavi di finale in Champions League o l'Europa League sono ormai un miraggio difficilmente raggiungibile, è altrettanto vero la stagione rossonera ha ancora tanto da dire.

Stefano Pioli dovrà lavorare sulla testa dei suoi giocatori

L'allenatore rossonero dovrà essere bravo a lavorare sulla testa dei suoi giocatori in vista del derby contro i cugini nerazzurri. Il rischio reale è infatti che il Milan possa subire un contraccolpo psicologico e che la stagione possa prendere un verso sbagliato con una sconfitta contro la truppa di Simone Inzaghi. Mister Stefano Pioli dovrà essere invece bravo a rivitalizzare l'ambiente e a dare a tutti la giusta carica per affrontare una partita che se vinta condannerebbe i nerazzurri a dire molto probabilmente addio ai sogni tricolore.

Per il big match Pioli schiera i migliori

In vista del derby saranno sicuramente titolari Zlatan Ibrahimovic e Sandro Tonali. Quest'ultimo contro il Porto ha giocato una partita di alto livello confermando di fatto i grossi passi avanti fatti in questo inizio di stagione. Il centrocampista bresciano classe 2000 sta diventando una vera e propria diga davanti alla difesa e anche quando si tratta di costruire gioco ecco che Tonali sale in cattedra. Insomma, un tuttocampista in grado di relegare a turno Franck Kessie e Ismajl Bennacer in panchina. Contro i nerazzurri mancherà però una pedina fondamentale come Theo Hernandez. Il terzino spagnolo ex Real Madrid non sarà del match causa espulsione contro la Roma nello scorso turno. Spazio quindi a Kalulu o più facilmente a Ballo-Toure su quella fascia.