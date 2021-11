Rossoneri, testa alla Champions League, bisogna vincere!

Mercoledì sera a San Siro si giocherà Milan-Porto. I rossoneri dovranno vincere per cercare di ottenere il passaggio del turno.

Mercoledì alle ore 18.45 si giocherà Milan-Porto, nello stadio San Siro di Milano . Il big match di mercoledì sera è valido per la quarta giornata dei gironi di Champions League. La formazione di Stefano Pioli affronta il Porto del tecnico portoghese Sergio Coinceicao. I rossoneri dovranno obbligatoriamente trovare la vittoria per continuare il cammino in Champions. Infatti il Milan è ultimo nel girone, a 0 punti in classifica, staccato da Porto ed Atletico Madrid solamente da 4 punti. La formazione portoghese lo scorso 19 ottobre ha battuto 1-0 i rossoneri grazie alla rete di Diaz, arrivata nell'ultima mezz'ora del match. Contro il Porto servirà una partita perfetta con il solo obbiettivo di portare a casa i tre punti. Servirà molta attenzione, infatti la squadra portoghese gioca buon calcio ed offensivamente sa come fare male.

Il Porto è primo in classifica in Primeira Liga, viene da un netto 4-1 contro la formazione del Boavista. I terminali offensivi di Coinceicao sono molto ispirati. Diaz e Taremi infatti sono entrambi a 7 reti in campionato. Il tecnico rossonero si affiderà al solito undici. L'unica incertezza riguarda chi scenderà in campo tra Ibrahimovic e Giroud. Lo svedese è in leggero vantaggio, grazie anche al goal e a l'ottima prestazione di Roma.Stefano Pioli potrebbe preferire Ibrahimovic a Giroud, per via del suo carisma e della sua personalità. Inoltre il suo strapotere fisico potrà mettere in seria difficoltà la difesa avversaria. Il francese, potrebbe trovare spazio nel corso della ripresa, per dare più sprint all'offensiva rossonera.