Il Milan realizza il suo piccolo grande sogno nel cassetto. Trascinare la possibilità di una qualificazione agli ottavi di Champions League sino all'ultima giornata, in un girone peraltro difficilissimo come quello che sta affrontando. In molti adesso si chiedono quali siano le possibilità rossonere di portarsi alla fase ad eliminazione diretta.Vediamole qui nel dettaglio!